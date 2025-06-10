الإمارات وقطر تشاركان في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026

أنهى منتخب الإمارات مشواره في الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالتعادل مع قرغيزستان 1-1، اليوم الثلاثاء.

تقدم منتخب الإمارات في الشوط الأول عبر هدف حارب عبدالله في الدقيقة 30، قبل أن تدرك قرغيزستان التعادل عن طريق كاي ميرك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الوقت الضائع من الشوط الثاني.

هزيمة قاسية لـ قطر



وفي مباراة ثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً، فازت أوزبكستان على قطر 3-0 على ستاد بونيودكور في طشقند، على أن تلتقي لاحقاً إيران مع كوريا الشمالية على ستاد آزادي في طهران.

وتصدرت أوزبكستان مؤقتاً ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة من عشر مباريات مباريات، مقابل 20 نقطة من تسع مباريات لإيران، و15 للإمارات، و13 قطر، و8 لقرغيزستان، و3 نقاط لكوريا الشمالية.

وحصلت إيران وأوزبكستان على بطاقتي التأهل المباشر إلى كأس العالم، في حين انتقلت الإمارات وقطر للمشاركة في الملحق الآسيوي.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما يخوض المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.