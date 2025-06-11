محافظ أسيوط لرئيس هيئة قضايا الدولة: تفخر بوجود الصرح القضائي الجديد

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، في مستهل زيارته لأسيوط لافتتاح المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، والتأكيد على الدور الوطني للهيئة في الدفاع عن المال العام وحماية مقدرات الدولة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والمستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعلى رأسهم المستشار أحمد ثابت الأمين العام للهيئة والمستشار زين الهواري رئيس المكتب الفني والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، وعددا من أعضاء مجلس النواب ومنهم النائب اللواء يونس الجاحر والنائب اللواء عصام العمدة، والنائب مصطفى بدران، أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات الهيئة القضائية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

خط الدفاع الأول عن الدولة

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ أسيوط برئيس هيئة قضايا الدولة والوفد القضائي المرافق له، مؤكدًا أن المحافظة تفخر بوجود هذا الصرح القضائي على أرضها، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة باعتبارها خط الدفاع الأول عن الدولة أمام كافة الجهات القضائية، وذراعها القانوني في الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة.

تقديم الدعم الفني والاستشاري للإدارات القانونية

وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون المستمر بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة في كافة الملفات القانونية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للإدارات القانونية بالمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة ضمن خطط الدولة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية تعمل في تناغم تام لخدمة المواطنين، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وتحقيق التنمية المنشودة، مثمنًا جهود رجال القضاء المصري ودورهم البارز في دعم الدولة ومؤسساتها.

من جانبه، أعرب المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال وحرصه على دعم جهود الهيئة، مشيدًا بدور المحافظة في تسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء المقر الجديد للهيئة، والذي يمثل إضافة نوعية للمنظومة القضائية بالمحافظة.

وأشار المستشار عبدالرزاق شعيب، إلى أن الهيئة تعمل على تعميق التحول الرقمي في أعمالها، وتكثيف التعاون مع الجهات الحكومية لضمان سرعة إنجاز القضايا والدفاع عن حقوق الدولة، مؤكدًا أن هيئة قضايا الدولة كانت ولا تزال حصنًا منيعًا للمال العام وركنًا أصيلًا من أركان منظومة العدالة المصرية.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ أسيوط ورئيس هيئة قضايا الدولة الدروع التذكارية، تقديرًا للدور المتبادل والتعاون المثمر بين الجانبين، في إطار العمل المشترك من أجل الصالح العام وخدمة المواطنين.