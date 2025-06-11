البرازيلي ليما يعلن رحيله عن الوصل الإماراتي رسميا

أعلن البرازيلي فابيو ليما، اليوم الأربعاء، رحيله عن نادي الوصل الإماراتي، بشكل رسمي.

وكتب ليما عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام”: "عزيزي جماهير الوصل، اليوم هو يوم لم أكن أرغب أن يأتي قريبًا، أنا هنا لأقول وداعًا وأشكركم بشكل أساسي لأنني عشت مشاعر رائعة خلال هذه المواسم الأحد عشر المذهلة”.

وتابع: “أنا وعائلتي ممتنون وشاكرون لكل شخص في الإمارات العربية المتحدة. هذا البلد الذي جئت لأُعجب به، والوصل أصبح في قلبي”.

ليما يودع جماهير الوصل

وأضاف: “جميع الأصدقاء الذين منحني إياهم النادي في هذه الفترة لا أكن لهم سوى الاحترام. حقًا، شكرًا لكم على مشاركة اللحظات الجيدة والسيئة معًا”.

وواصل: “يشرفني ويسعدني أن أكون قد لعبت 352 مباراة وسجلت 236 هدفًا و80 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى تخليد اسمي في التاريخ كأفضل هداف للنادي في الدوري الإماراتي برصيد 176 هدفًا”.

واختتم: “أتمنى أن يتذكر جماهير الوصل اسمي دائمًا. لقد قدمت كل ما لدي منذ البداية. الوصل ستبقى في قلبي إلى الأبد. حفظ الله الوصل”.