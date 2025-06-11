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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعيين د. إيهاب شكري وكيلاً لوزارة الطب البيطري بكفر الشيخ

الدكتور إيهاب شكري
الدكتور إيهاب شكري
محمود زيدان

أصدر الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قرارًا بتعيين الدكتور إيهاب محمد شكري، مديرًا عامًا لمديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، قدم  العاملون بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، عبر الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خالص التهاني والتبريكات للدكتور إيهاب شكري بمناسبة توليه مهام منصبه وكيلًا لوزارة الطب البيطري بكفر الشيخ.

وأشار البيان إلى تشرف جميع العاملين بالمديرية بالعمل تحت قيادته الحكيمة، داعين المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه من أجل تقدم وازدهار مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ ومصرنا الحبيبة.

جدير بالذكر أن الدكتور إيهاب شكري، كان يشغل منصب مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط.

كفر الشيخ الطب البيطري مديرية الطب البيطري بيطري كفر الشيخ الدكتور إيهاب شكري

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