الاتحاد السعودي يحسم موقف رينارد بعد الخسارة أمام أستراليا

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، استمرار الفرنسي هيرفي رينارد على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني، رغم الخسارة أمام أستراليا بنتيجة 2-1، ضمن الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قال المسحل في تصريحات صحفية إن الحديث عن إقالة رينارد لا أساس له من الصحة، مضيفًا:"المدرب مستمر في منصبه، ونثق في قدراته الفنية وخططه، ولا توجد أي نية لإجراء تغييرات على الجهاز الفني في الوقت الحالي".

وأشار رئيس الاتحاد السعودي إلى أن المنتخب شهد تحسنًا ملحوظًا في الأداء منذ بداية العام، موضحًا أن التغييرات التي أجراها رينارد داخل التشكيلة ساهمت في تطوير الشكل العام للفريق.

وتابع،:""كنا نطمح لتحقيق التأهل المباشر، لكن الظروف لم تكن في صالحنا، ونعتذر للجماهير عن النتيجة".

وبعد الخسارة أمام أستراليا، سيلجأ المنتخب السعودي إلى خوض الملحق المؤهل للمونديال، حيث سيتواجد في المستوى الأول إلى جانب منتخب قطر.



أما المستوى الثاني فيضم الإمارات والعراق، فيما يتضمن المستوى الثالث منتخبي عمان وإندونيسيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، يخوض كل منتخب مواجهتين، ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.