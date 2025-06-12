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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير تكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع ايمري

رونالدو
رونالدو
يمنى عبد الظاهر

كشفت تقارير صحفية سعودية مطلعة، عن حفقيقة وجود مفاوضات من قبل نادي النصر السعودي، مع المدرب الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا الإنجليزي.

ويقترب ستيفانو بيولي مدرب النصر، من الرحيل عن قلعة العالمي قبل بدء منافسات الموسم المقبل، إذ يرتبط بعروض قوية في أوروبا، أبرزها قيادة المنتخب الإيطالي.

وقال تقرير صحيفة الرياضية السعودية، إنه لا توجد أي مفاوضات حاليًا بين أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، والنصر. وتابع التقرير أن المدرب الإسباني يتقاضى راتبًا مجزيًا، ويحظى بدعم من المالك المصري ناصف ساويرس، الذي لا يستهدف التفريط في خدماته.

يأتي هذا بعدما تولى تدريب الفريق في أكتوبر 2022، ونجح في الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بالمسوم الماضي، ولكنه خرج أمام أرسنال الإنجليزي، كما احتل الفريق مراكز جيدة، خلال المواسم السابقة في الدوري الإنجليزي.

النصر السعودي الدوري الإنجليزي أرسنال أبطال أوروبا مدرب أستون فيلا المدرب الإسباني

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