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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يطالب بتجهيز بنية تحتية لنشر أنظمة الأسلحة الجديدة ويحذر من تركها دون حماية

بوتين
بوتين
أحمد قاسم

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة الإعداد المسبق للبنية التحتية الخاصة بنشر أنظمة التسليح الجديدة في روسيا، محذرًا من مغبة ترك هذه الأنظمة مكشوفة دون حماية كافية، وهو ما قد يترتب عليه أعباء مالية وفنية لاحقة.

وقال بوتين خلال اجتماع تناول قضايا برنامج التسليح الحكومي، إن من الضروري تحديد جميع الاحتياجات المتعلقة بهذه الأنظمة بشكل مسبق، والبدء فورًا في تجهيز القواعد والمنشآت المطلوبة لنشرها، مثل القواعد العسكرية، والترسانات، والمطارات وغيرها من المرافق الضرورية.

وأضاف الرئيس الروسي: "يجب رصد الموارد المالية اللازمة لبناء هذه المرافق وتحديثها ضمن بند مستقل في برنامج التسليح الحكومي". 

وأوضح أنه رغم توقيعه على هذه القرارات باستمرار، إلا أن بعض المسؤولين الإداريين يعودون لاحقًا بطلبات لتحويل تلك المخصصات المالية إلى بنود أخرى يعتبرونها أكثر إلحاحًا، وهو ما يؤدي في النهاية إلى نتائج غير مرضية، إذ يتم تسلم أنظمة تسليحية جديدة دون توفر البنية التحتية المناسبة لها، ما يضطر الحكومة لاحقًا لإجراء تحديثات عاجلة تحمل تكاليف إضافية.

  أولويات جديدة

وفي سياق متصل، أشار بوتين إلى أن دروس العملية العسكرية الخاصة أثبتت الأهمية المحورية لسلاح الطيران التابع للقوات الفضائية المسلحة الروسية في تدمير أهداف العدو وتحقيق الأهداف الميدانية.

وأوضح أن هذه الخبرات الميدانية تستدعي إدراج حزمة من الإجراءات المنهجية والمتكاملة ضمن برنامج التسلح الحكومي الجديد، تشمل تأمين احتياجات القوات المسلحة الروسية بالكامل، إلى جانب تحديث وصيانة الطائرات والمنظومات الجوية بمختلف أنواعها.

خطط تسليح شاملة لمواجهة التحديات

تأتي تصريحات بوتين في وقت تواصل فيه موسكو تحديث ترسانتها العسكرية ضمن إطار خطط بعيدة المدى تسعى لتعزيز قدرات الجيش الروسي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة. ويرى مراقبون أن التحذير الذي وجهه الرئيس الروسي يعكس حرص القيادة الروسية على تلافي التكرار المستمر لمشكلة تسلم أسلحة حديثة دون جاهزية مرافقتها اللوجستية، وهو ما قد يؤثر على كفاءتها العملياتية.

ويمثل الاجتماع الذي عقده بوتين جزءًا من سلسلة مراجعات دورية تجريها القيادة الروسية لبرامج التسلح والإنتاج العسكري، في ظل استمرار العمليات العسكرية الجارية وتوسع التوترات بين موسكو والغرب.

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