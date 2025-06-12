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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متابعة مستمرة.. تفاصيل استعدادات صرف الإسكندرية لموسم الصيف

اجتماع تنسيقي بصرف الإسكندرية
اجتماع تنسيقي بصرف الإسكندرية
أحمد بسيوني

عقد اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا هامًا بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور رؤساء القطاعات ومديري عموم الشركة، لمناقشة ومتابعة الحالة الفنية لمحطات المعالجة والصرف، واستعراض مستجدات الأعمال الجارية بمختلف المواقع التابعة للشركة.

وأكد "نافع" خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة الدورية لحالة المحطات الفنية، وسرعة إنهاء مشروعات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المعدات والمنشآت، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، خصوصًا في ظل الاستعدادات المكثفة لموسم الصيف.

وشدد على أهمية التزام الشركة بدورها الحيوي في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات وتنمية الموارد المتاحة، لتلبية المتطلبات  ومواجهة التحديات الحالية بفاعلية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الشكاوى التي تم رصدها، ومناقشة الحلول العاجلة والمستدامة المقترحة لمعالجتها، إضافة إلى تقييم أداء مختلف قطاعات التشغيل والصيانة والعمل على تلبية احتياجاتها لضمان استمرارية وكفاءة العمل.

وأشار "نافع" إلى أهمية متابعة أداء الخط الساخن (175) والاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، مع ضمان جودة تقديم الخدمة للمواطنين، كما أكد على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل، ومحاسبة أي تقصير قد يؤثر على سير العمل أو سلامة العاملين.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على المتابعة اليومية لكافة الإجراءات التشغيلية والصيانة الدورية داخل المحطات، لضمان استمرار الأداء بكفاءة عالية تواكب احتياجات المحافظة وتلبي طموحات المواطنين

الاسكندرية صرف الاسكندرية الديوان العام محمود نافع فصل الصيف

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