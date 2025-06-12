أسباب الإصابة بالنزلات المعوية وطرق الوقاية منها

كشفت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشوراً توعوياً لها ، أسباب الإصابة بالنزلات المعوية ، سواء الأمور التي تؤدي الي الاصابة او الممارسات الخاطئة .

أسباب الإصابة بالنزلات المعوية

تناول الفواكه غير الناضجة أو أغذية متخمرة

تغيير الطقس ودرجات الحرارة كما في الربيع والخريف

تقليل إفرازات الكبد والبنكرياس

وجود جراثيم معينة مثل جراثيم التيفوئيد والبابرتيفوئيد والإشريكية القولونية

علاج النزلة المعوية وأعراضها الشائعة



وقالت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشورها التوعوي ، إن هناك طرق فعالة لعلاج او تجنب مضاعفات النزلة المعوية والتي تتمثل في التالي :-

وضع أغطية دافئة على بطنه .

استراحة المريض في السرير

تعويض السوائل المفقودة بشرب السوائل والأملاح أو بإعطاء السوائل بالوريد

عند الأطفال الرضع ) إكمال الرضاعة الطبيعية وتناول الطعام مع تقليل كمية السكر

الالتزام بالدواء الموصوف من الطبيب

أعراض النزلة المعوية

الإسهال .

ارتفاع درجة الحرارة .

دوخة وقيء .

العطش وفقدان الشهية.

يكون البراز سائلا ومتعددًا ويحتوي على كميات من المخاط وبعض الأغذية غير المهضومة .

التهاب المستقيم

الفيروسات مثل "نوروفيروس" و"روتا فيروس" تنشط بشكل أكبر في درجات الحرارة المنخفضة، مما يجعلها السبب الرئيسي للنزلات المعوية في الشتاء.

هذه الفيروسات تنتقل بسهولة عبر الماء، الطعام، أو الأسطح الملوثة.

2. ضعف المناعة في الشتاء

انخفاض درجات الحرارة قد يضعف المناعة، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

3. تجمعات الشتاء

قضاء وقت أطول في أماكن مغلقة ودافئة يزيد من احتمالية انتقال العدوى بين الأفراد.

4. قلة شرب الماء

يميل الناس إلى تقليل استهلاكهم للماء في الشتاء، مما يقلل من قدرة الجسم على التخلص من السموم ويؤثر على صحة الجهاز الهضمي.

5 . الأطعمة غير المطهية جيدًا

تناول أطعمة ملوثة أو غير مطهية جيدًا يزيد من خطر الإصابة بالبكتيريا المسببة للنزلات المعوية.

أعراض النزلات المعوية

الإسهال المائي المتكرر.

ألم شديد في البطن.

الغثيان أو القيء.

الحمى في بعض الحالات.

التعب والجفاف، خاصة عند الأطفال وكبار السن.

طرق علاج النزلات المعوية بفعالية

1. تعويض السوائل المفقودة

تناول كميات كبيرة من الماء والسوائل مثل الشوربة الطبيعية أو ماء الأرز.

استخدام محاليل الإماهة الفموية (ORS) لتعويض الأملاح والسوائل المفقودة.



