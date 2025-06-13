قرار من النيابة بشأن المتهم بالتحرش بسيدة في الشروق

قررت جهات التحقيق، حجز شاب 24 ساعة لورود التحريات في واقعة اتهامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول في الشروق.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بالقاهرة لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بتضررها من طالب لقيامه بالتحرش بها حال تواجدها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب ، مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



