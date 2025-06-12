أسامة كمال : إسرائيل ستكون دولة منبوذة ومصدر عار لليهود

قال الأعلامى أسامة كمال أن الكاتب الصحفى الشهير توماس فريدمان كتب فى مقال فى صحيفة نيويورك تايمز يحذر من خطورة حكومة نتنياهو على يهود العالم .

وأضاف كمال خلال برنامح مساء أم دى سى على قناة dmc أن فريدمان أكد عقلاء اليهود هيبدأو يفكروا بالهجرة لاستراليا .

وتابع كمال أن فريدمان أكد أن الطيارين المتقاعدين بيطالبوا اليهود فى أمريكا يرفعوا صوتهم قبل ماتبقى وصمة عار إسرائيلية أخلاقية فى غزة غير قابلة للإصلاح .

وأضاف كان على حكومة نتنياهو إبلاغ إدارة ترامب والوسطاء العرب أنها مستعدة للانسحاب من غزة لتحل بدلا منها قوة حفظ سلام وإسرائيل ستكون دولة منبوذة ومصدر عار لليهود موضحا أن رد الفعل سيكون عنيف بعد نهاية الحرب على غزة .

https://www.youtube.com/watch?si=6MMJaV-SS6yDDSm2&v=xrNSzS4COEU&feature=youtu.be