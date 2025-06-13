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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تشريح وتحريات.. قرارات عاجلة بشأن مقـ.تل حارس عقار في خناقة مع ضابط بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالهرم تحقيقات موسعة في اتهام ضابط شرطة بإطلاق الرصاص على حارس عقار وقتله في منطقة الهرم بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء شهود العيان من أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم حول الحادث.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الهرم بمقتل حارس عقار إثر مشاجرة أعلى طريق المنصورية، انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وبيان ملابساته وأسفر الفحص عن العثور على جثة شاب في العشرينات من عمره مصابا بطلق ناري تبي أنه يدعى مهران.ي وكان برفقته شقيقته وزوجها وبمناقشتهما حول ملابسات الجريمة ذكرا أنهم اثناء استقلالهم السيارة التي كان يقودها المجني عليه بطريق المنصورية خلال سفرهم لمسقط رأسهم اعترضت سيارة أخرى طريقه ما أدى لتوقف السيارتين وحدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد السيارة الأخرى ووصل الأمر لتبادل السب والشتم.

وأضافت التحريات من خلال أقوال شقيقة المجني عليه وزوجها أن قائد السيارة الأخرى فاجئهم باخراج سلاح ناري وإطلاق الرصاص على حارس العقار فأرداه قتيلا في الحال، توصلت التحريات إلى ان مطلق النيران ضابط شرطة وقام بتسليم نفسه وسلاحه عقب ارتكابه الواقعة.  

تواصل مباحث الجيزة تحرياتها حول ملابسات الجريمة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق

النيابة العامة الهرم حارس عقار

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