النيابة تستعلم عن حالة 8 مصابين في حريق مول البنفسج بحدائق أكتوبر

تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في نشوب حريق هائل في محل داخل مول البنفسج بمدينة حدائق أكتوبر.

استعلمت النيابة عن حالة 8 مصابين في الحريق لسماع أقوالهم حول الواقعة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات اندلاع حريق أمام مول تجاري بحدائق أكتوبر، حيث تبين أن حريقا اندلع بمحل لإنتاج الخبز، وامتد لمحلات مجاورة، ما أدى إلى تفحم بمحتويات بعضها.

واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمحلات، بالإضافة إلى شهود عيان، وتبين أن انفجار أسطوانة غاز أدى إلى اندلاع الحريق، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.