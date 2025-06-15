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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 15 يونيو 2025: تحذير للنساء

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 15 يونيو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.
 

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 15 يونيو 2025

حافظ على سلامة علاقتك من التقلبات، وفكّر في تولي أدوار جديدة في المكتب. نظّم أمورك المالية بعناية. صحتك جيدة أيضًا.
 

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

 قد تُعرّف حبيبك على عائلته هذا الأسبوع أيضًا. مع أن بعض المتزوجين قد يقعون في الحب، فمن الجيد تجنب ذلك لإنقاذ الحياة الزوجية على النساء أيضًا الحذر من استفزاز شريكهن. 
 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد يحتاج مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى توخي الحذر الشديد. تجنب الوجبات السريعة ونمط الحياة الخامل. قد تعاني النساء من مشاكل في أمراض النساء، بينما قد يشكو كبار السن من آلام في المفاصل.
 

برج العقرب مهنيا

سيشتري بعض مواليد هذا الشهر سيارة جديدة. أنت أيضًا بارع في تجربة حظك في سوق الأسهم. الجزء الثاني من اليوم مناسب أيضًا لحل مشاكل مالية أو عقارية مع أحد أقاربك أو أشقائك.
 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

من الحكمة توخي الحذر عند توقيع شراكات جديدة هذا الأسبوع. قد تتوقع أيضًا تقديرًا من العملاء، خاصةً إذا كنت تعمل في مجال التمويل والمبيعات الخارجية والرعاية الصحية.

العقرب برج العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات العقرب

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