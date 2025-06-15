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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بيركب ستارة.. ملابسات مصرع مقاول سقط من الطابق الثاني بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات سقوط مقاول من شرفة منزله بالطابق الثاني بمدينة كرداسة.

تفاصيل الواقعة 

 

وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد  بوجود متوفي بأحد الشوارع إثر سقوط من أعلى حيث يتولى فريق بحث جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من وجود شبة جنائية من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بوجود جثة أسفل عقار في منطقة كرداسة، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة مقاول 60 سنة أثناء تركيبه ستارة بشرفة شقته، واختل توازنه وسقط من الطابق الثاني متوفيا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء تقرير الطب الشرعي.

الأجهزة الأمنية بالجيزة سقوط مقاول من شرفة منزله حادث غرفة عمليات النجدة

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