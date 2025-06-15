الصحة: لجنة تقييم أداء مديري ووكلاء المديريات تبدأ إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين

ترأس الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، لجنة تقييم أداء مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، المُشكلة بقرار من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة تم تشكيلها بهدف إعداد قائمة للحركة السنوية الخاصة بوظائف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية، والتي يتم الإعلان عنها، خلال شهر يوليو من كل عام.

منظومة تقييم الأداء تعد أداة تخطيطية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن منظومة تقييم الأداء تعد أداة تخطيطية وإدارية متقدمة، تختص بتقييم مديري المديريات وشاغلي الوظائف القيادية بناء على معدلات تنفيذهم للبرامج والمشروعات الصحية وفق منهجية علمية منظمة.

وأضاف أن هذه المنظومة تسهم في ترتيب الأولويات وتحديد الأنشطة الصحية التي تحقق أقصى استفادة ممكنة، فضلاً عن دورها في مراقبة الأداء وتقييم النتائج استناداً إلى مؤشرات دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن اللجنة بدأت في عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين لشغل الوظائف القيادية المشار إليها، للتأكد من الكفاءة والجدارة، بناء على تقييم القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي والإنجازات المتحققة في الوظائف السابق شغلها، والسمات الشخصية، وتوافر معايير الشفافية والنزاهة.

حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالوهاب، الوكيل الدائم لوزارة الصحة والسكان، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان.