البحث عن فضيحة| هشام ماجد يكشف مفاجأة عن أحدث أعماله الفنية

كشف الفنان هشام ماجد عن مفاجأة جديدة بشأن الأفلام الجديدة، مؤكد أنه يستعد لإعادة تقديم فيلم «البحث عن فضيحة» الذي تم عرضه في السبعينيات، بطولة عادل إمام، وسمير صبري، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.



وأكد هشام ماجد، خلال حلوله ضيفًا بـ«واحد من الناس» تقديم عمرو الليثي، أن هناك مشروعا لإعادة تقديم فيلم «البحث عن فضيحة»، دون كشفه عن المزيد من التفاصيل بشأن العمل، ولكن أكد هشام ماجد أنه يتمنى خوض التجربة.

واستضافة الإعلامي عمرو الليثي، الفنان هشام ماجد، في برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، والذي كشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة.