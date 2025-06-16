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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى: الأهلي خسر نقطتين أمام انتر ميامي.. وتغييرات ريبيرو لغز

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد طارق يحيى لاعب الزمالك السابق، أن لاعبي الأهلي أهدروا العديد من الفرص أمام انتر ميامي الأمريكي، مشيرا إلى أن إصابة إمام عاشور وخروجه ومشاركة زيزو جعلوا الفريق هجوميًا أفضل، وهو ما ساعد الفريق الأحمر في الوصول كثيرا لمرمى المنافس.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: إمام عاشور يلعب في العمق كثيرًا، بينما زيزو يلعب افضل على الاطراف، والتشكيل كان جيدا رغم مشاركة كوكا، وهو ما يدل على أن خوسيه ريبيرو وضع بصمته ولذلك قام بتغيير بعض الأمور.

وأضاف: الأهلي خسر نقطتين، وهي المباراة الوحيدة التي كانت في متناول الفريق، لو كان الأهلي فاز على انتر ميامي كان سيصعد لدور الـ16 بنسبة كبيرة، والشوط الثاني تغييرات المدربين ساهمت بالايجاب على انتر ميامي وبالسلب على الأهلي.

وواصل: خروج بن رمضان كان خاطئًا، وأثر على أداء الأهلي، خصوصا أن اللاعب كان يبذل جهدا رائعا وخلق توازن كبير، وكذلك خروج تريزيجيه كان قرار غير موفق من الجهاز الفني.

وزاد: ما حدث في لقطة ركلة الجزاء، بسبب غياب دور المدير الفني، وموقف ريبيرو كان "سلبي" في هذه اللعبة تحديدًا، وزيزو لم يبدأ المباراة، وايضا كان هناك وسام أبوعلي موجود بشكل اساسي.

وتابع: ظهرت حالة انانية في الأهلي، والكل كان فعلا يريد الحصول على "اللقطة"، يجب ان يتعامل اللاعبين بشكل افضل في المواجهات المقبلة.

وأتم: تغييرات ريبيرو في الشوط الثاني كانت تمثل لغز كبير، خصوصا خروج بن رمضان، والذي قدم مستوى رائع، وكذلك سحب تريزيجيه وزيزو، ولو خرج أحدهما للضرورة كان لابد من وجود بن شرقي لأنه لاعب مفيد هجوميا.

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