لرفع مستوى الأداء.. تعليم مطروح تطلق حزمة تدريبية للعاملين بالمديرية

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن إطلاق سلسلة برامج تدريبية متكاملة تشمل مجالات متنوعة، بدءًا من الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التواصل الفعال وذلك خلال الإجازة الصيفية بقاعات ديوان عام المديرية.

تشمل الحزمة التدريبية للمدراء والوكلاء دورات في الشؤون المالية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى مهارات التعامل مع الجمهور وحل المشكلات.

ولرؤساء الأقسام برامج متخصصة في القيادة الإلكترونية وبناء فرق العمل وإدارة التغيير.

ولجميع العاملين بالتربية والتعليمتدريبات على الإسعافات الأولية، استخدام طفايات الحريق، وتعزيز الصحة النفسية للوقاية من الإرهاق مجالات تكنولوجية ورش عمل حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم.

وأكدت وكيل الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بناءً على تحليل دقيق للاحتياجات التدريبية، بهدف تمكين العاملين من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، وتنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم بضرورة تفعيل التنمية المهنية المستدامة.

واضافت تُشرف على هذه البرامج لمياء سعيد، مدير إدارة التدريب، بمساعدة فريق عمل متخصص، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمتدربين وبناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التغيير ومواكبة تحديات العصر، بما يخدم تطوير العملية التعليمية في مطروح.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح يوم الأحد إنطلاق أولى أيام ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة ،يرافقه نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عدد من اللجان امتحانات الثانوية العامة بمجمع مدارس أبو بكر الصديق ومدرسة الشهيد محمد نجا سعد للاطمئنان على سير الامتحانات وعدم وجود أى شكاوى مع أداء عدد (2923) طالب وطالبة الامتحانات أمام 14 لجنة بالمحافظة، و الاطمئنان على توافر أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات والتنسيق التام بين كافة الجهات لضمان خروج الامتحانات بالمحافظة بالشكل اللائق

حيث بدأت اليوم في مادتي التربية الدينية فترة أولي والتربية الوطنية فترة ثانية بالنظامين القديم والجديد ،وذلك مع تأمين طبى وشرطى . واطمأن المحافظ على فتح اللجان لاستقبال الطلاب في ميعادها المحدد مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ التباعد الاجتماعي الآمن و اتخاذ كافة الإجراءات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم، والتنبيه على الطلاب بالضوابط التى أقرتها الوزارة قبل دخول لجان الامتحان.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير الأمتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتذليل أي عقبات على الفور ،وتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية ،والعمل على حلها للخروج بأجواء امتحانات هادئة ،و توفير كافة سبل الراحة للطلاب

. وشدد المحافظ على المتابعه المستمرة لتوفير كافة سبل الراحة والاقامة الجيدة للمراقبين مع تخصيص عدد 18 إستراحة حكومية للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات

وأعرب محافظ مطروح عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات