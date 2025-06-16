موعد مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الترجي التونسي نظيره فلامنجو البرازيلي، الليلة، في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.



الترجي بقيادة مدربه ماهر الكنزاري يستهدف حسم المواجهة الصعبة لصالحة والمنافسة على الصدارة مبكرًا.

وتأهل الترجي إلى كأس العالم للأندية عبر نظام التصنيف بعد مستويات جيدة في دوري أبطال إفريقيا على مدار أربع سنوات من 2021 إلى 2024، وستكون هذه أول مواجهة بين الفريقين.

في المقابل يشارك فلامنجو في البطولة بصفته بطل كأس كوبا ليبرتادوريس 2022.

موعد مباراة الترجي وفلامنجو والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الترجي وفلامنجو في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب “ لينكولن فايننشال فيلد”.

وتذاع مباريات كأس العالم للأندية بشكل أساسي عبر شبكة “DAZN”، كما تملك شبكة قنوات MBC حقوق المونديال ويمكن مشاهدة المباراة المرتقبة عبر قنوات MBC مصر الأولى والثانية بجانب MBC أكشن.

وتضم المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية كل من تشيلسي الإنجليزي ولوس أنجلوس الأمريكي والترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي.

تصريحات مدرب الترجي



وقال ماهر الكنزاري في حوار لموقع الفيفا قبل انطلاق مونديال الأندية حول المواجهات الكبرى التي تنتظر الترجي: “بالتأكيد، وإن كان هذا الحدث كبير، فهو ليس الأول بالنسبة لنا، فالترجي معتاد على مواجهة الفرق الكبرى؛ لقد لعبنا سابقًا ضد بايرن ميونخ، وميلان، وباريس سان جيرمان”.

وأشار: “أؤيد ما قاله لاعبنا يوسف بلايلي بأننا لا نخشى مواجهة تشيلسي خلال البطولة، وكما ذكرت من قبل، لا يوجد خوف، هذه مباريات كرة قدم في بطولة بحجم كأس العالم، وكل لاعب متشوق ويرغب في اللعب على هذا المستوى، لهذا السبب، لا نخشى شيئًا”.