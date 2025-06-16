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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار التكييفات في مصر 2025

اسعار التكييفات 2025
اسعار التكييفات 2025
رشا عوني

يبحث الكثير عن أسعار التكييفات 2025 وذلك بعد ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، ومع حلول فصل الصيف يلجأ البعض لشراء التكييف لمواجهة حر الصيف .


 

تبدأ أسعار التكييفات في مصر 2025 من أول 22 ألف جنيه، ويعتبر سعر تكييف 1.5 حصان هو الأكثر بحثاً و رواجاً.. و نقدم لك في السطور التالية متوسط أسعار التكييفات في السوق المصري حالياً ..


 

اسعار التكييفات 2025

أسعار التكييفات

2025 
 

أسعار تكييف 1.5 حصان: 

تكييف 1.5 حصان بارد  متوسط السعر من 22،000 إلى 27،000.

تكييف 1.5 حصان بارد ديچيتال متوسط السعر من 27،500 إلى 30،000.

تكييف 1.5 حصان بارد/ساخن  متوسط السعرمن 30،500 إلى 34،000.    

اسعار التكييفات 

سعر تكييف 3 حصان

تكييف 3 حصان بارد: متوسط السعر مابين من 46،000 إلى 55،000.

تكييف 3 حصان بارد/ساخن متوسط السعر : من 49،000 إلى 59،000.
 

سعر تكييف 2.25 حصان 

تكييف 2.25 حصان بارد/ساخن  متوسط السعر من 35،000 إلى 37،000.

تكييف 2.25 حصان بارد  متوسط السعر من 44،000 إلى 55،000. 

سعر التكييف المتنقل 

وتتراوح أسعار التكييف المتنقل بالفريون من 15,000 جنيه لتكييف فريون متنقل بقدرة 220 وات – بارد فقط، وهو من الأجهزة المفضلة في المنازل والمكاتب ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة.

التكييف المتنقل 

أفضل تكييف متنقل بالفريون في مصر

من أفضل الأجهزة في السوق حاليًا:

تكييف متنقل فريون: بقدرة 220 وات، بارد فقط، ويبلغ سعره نحو 15,000 جنيه.

مكيف هواء أركتيك الترا ويعتبر خيارًا فعالًا للمساحات الصغيرة بسعر يتراوح بين 700 إلى 720 جنيه ولكن بكفاءة محدودة مقارنة بالتكييفات الأكبر حجمًا.

Smiling Air Cooler: يأتي بسعة عالية وكفاءة جيدة، ويتراوح سعره بين 650 إلى 750 جنيه.

نصائح هامة لترشيد استهلاك التكييف


ضبط جهاز التكييف على حرارة 25 درجة مئوية.

تنظيف فلاتر الهواء بشكل دوري لزيادة كفاءة التكييف (تنظيف الفلاتر بالماء وتركها تجف)، ولتحسين عملية تدفق الهواء النظيف وتخفيض استهلاك الطاقة.

تنظيف الأجزاء الداخلية لوحدة التكييف الداخلية كل شهر، لتسهيل حركة الهواء وتحسين عملية التبادل الحراري.

ترشيد استهلاك التكييف 

التأكد من غلق أبواب وشبابيك الحيز المراد تكييفه، حتى لا يزيد من استهلاك الطاقة.

استخدم زجاج عاكس أو عازل للحرارة أو ستائر بهدف تقليل انتقال الحرارة الخارجية للداخل.

إزالة أي مصدر قد يتولد منه حرارة عالية سواء لمبات حرارية أو أي أجهزة أخرى.

فحص نظام التكييف فورًا بواسطة متخصصين في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.

تنظيف الوحدة الخارجية للتكييف باستمرار وتغطيتها بلوحة فضية عازلة وعدم وضع أي شئ عليها.

فصل الكهرباء عن جهاز التكييف بعد إيقافه، والخروج من المكان.

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