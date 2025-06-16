بنسبة نجاح 90.1 ٪ .. محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 بنسبة نجاح بلغت 90.01 %، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 5153 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم 4643 طالبا وتغيب 26 طالبًا. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية 93 ٪ والمكفوفين 100%.

قدم الزملوط التهنئة هاتفيا لأوائل المحافظة البالغ عددهم 10 طلاب، حصلوا جميعهم على الدرجة النهائية، كما حَرِص على تهنئة أولياء أمورهم، تقديرًا لجهودهم في تفوق أبنائهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح و التفوق في مسيرتهم التعليمية.