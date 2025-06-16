رغم تساوي النقاط.. لماذا تصدر الأهلي مجموعته في كأس العالم للأندية؟

تصدر النادي الأهلي، ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الأولى على الرغم من تساويه مع الفرق الثلاثة الأخرى في عدد النقاط والأهداف.. فما سبب تصدر الأهلي مجموعته؟

وتضم المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية، كلا من بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

كأس العالم للأندية 2025

تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو الجاري، وستستمر لمدة 4 أسابيع كاملة.

وقرر اتحاد كرة القدم الدولي “فيفا”، توسيع نطاق البطولة، حيث ستُقام بمشاركة 32 ناديًا لأول مرة، بدلًا من النظام السابق الذي كان يقتصر على 7 فرق فقط.

معايير تحديد ترتيب الفرق

خاض الأهلي مباراة ضد إنتر ميامي وانتهت بالتعادل السلبي (0-0). وتعادل كذلك بورتو وبالميراس بنفس النتيجة.

وبالتالي، حصلت الفرق الأربعة على نقطة واحدة لكل منها في الجولة الأولى، مما يدل على قوة المنافسة في المجموعة.

وعلى الرغم من التساوي في النقاط والأهداف، يتم تصنيف الفرق بناءً على عدة معايير واضحة وفقًا للوائح فيفا. وتنص المادة 13 في لائحة كأس العالم للأندية 2025 على أنه في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم اتباع القواعد التالية:

أكبر عدد من النقاط في المواجهات المباشرة.

أعلى فارق أهداف في المواجهات المباشرة.

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

إذا استمر التساوي بعد تطبيق المعايير السابقة، يتم اللجوء إلى المعايير التالية:

أعلى فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة.

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

أعلى عدد نقاط للسلوك الانضباطي (يشمل اللاعبين والجهاز الفني) بناءً على عدد البطاقات الصفراء والحمراء.

إجراء قرعة من خلال فيفا.

لماذا تصدر الأهلي ترتيب البطولة؟

بعد التحقق من التساوي في عدد النقاط والأهداف، يتوجب النظر في قواعد البطاقات الملونة. وهذا ما يفسر صدارة الأهلي في ترتيب مجموعته:

الأهلي: حصل على بطاقة صفراء واحدة.

بورتو: حصل على بطاقتين صفراوين.

بالميراس: حصل على ثلاث بطاقات صفراء، بما في ذلك بطاقة للمدرب أبيل فيريرا.

إنتر ميامي: حصل على أربع بطاقات صفراء.

هذا التوزيع في البطاقات الملونة أعطى الأفضلية للأهلي، ليحتل صدارة الترتيب.