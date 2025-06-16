النظام الإيراني تعرض لخيانة وخديعة كبرى .. عبدالمنعم سعيد يكشف

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي الكبير، أنه كان يتوقع نشوب الحرب بين إيران وإسرائيل، موضحا أن إسرائيل باتت تحكمها نخبة تختلف تمامًا عن سابقتها.

قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن النخبة الحاكمة الحالية في إسرائيل تخلط الدين بالسياسة، وتتبنى خطة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

أضاف أن هناك دولًا كبرى في المنطقة تمتلك القدرة على إسقاط مخطط رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن إيران كانت مذهولة من الضربة الإسرائيلية، وقد تعرض النظام الإيراني لخيانة وخديعة كبرى.

وأشار إلى أن ضرب مبنى التلفزيون الإيراني يهدف إلى إخراج الإعلام من المعركة وإسكات صوت النظام، لكن رغم ذلك فإن إيران تمكنت من توجيه ضربات موجعة إلى إسرائيل.

أكد أن الصواريخ الإيرانية نجحت في اختراق منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن استهداف ميناء حيفا يحمل أبعادًا استراتيجية مهمة في سياق الحرب الجارية.