عثر بجواره على سجائر ملفوفة.. دفن جثمان شاب في المرج

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في مصرع شاب قفزا من شرفة منزله في المرج، وصرحت بدفن الجثمان عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

شاب يقفز من شرفة منزله في المرج

أشارت التحريات والمعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، إلى أن المتوفي مقيم بمفرده وتم العثور على أثار لمواد مخدرة وسجائر تحمل جوهر الحشيش داخل الغرفة التي قام المتوفي بالقفز منها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المرج تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عامل أسفل عقار في المرج وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة المباحث في القاهرة العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه جثة هامدة جراء سقوطه من الطابق الثالث.

وتبين من التحريات أن المتوفي قفز من الطابق الثالث جراء تعاطيه المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.