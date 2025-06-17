حريق يلتهم حوشين في طما بسوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق في حوشين متجاورين مشيدين بالبوص وأفلاق النخيل، ما أسفر عن تلفيات مادية دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بنشوب حريق في أحد الأحواش بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق اندلع في حوش مشيد بالبوص وأفلاق النخيل والعروق الخشبية، ملك المواطن نصر ك. ا. ر، 59 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة المركز، وامتدت النيران إلى حوش مجاور بنفس المواصفات والمساحة ملك شقيقه علاء، 51 عامًا، عامل، ويقيم بنفس الناحية.

تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لمنازل أخرى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية، واقتصرت التلفيات على احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

وبسؤال مالكي الحوشين، أقرا بما جاء بالفحص، وأوضحا أن سبب الحريق يعود إلى تطاير شرر من فرن بلدي داخل الحوش الأول، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفيا وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.