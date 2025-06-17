أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 17-6-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مونتيري ضد إنتر ميلان فى كأس العالم للأندية.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

فلومينينسي X بوروسيا دورتموند – الساعة 7 مساء على قناة DAZN tv channel

ريفر بليت X آوراوا ريد دياموندز – الساعة 10 مساء على قناة DAZN tv channel

أولسان هيونداي X صن داونز – الساعة 1 صباحا على قناة DAZN tv channel

مونتيري X إنتر ميلان – الساعة 4 صباحا على قناة DAZN tv channel

مواعيد مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية

كوراكاو X السلفادور – الساعة 3:15 صباحا

كندا X الهندوراس – الساعة 5:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

أولمبي الشلف X مولودية الجزائر – الساعة 7:30 مساء

مولودية البيض X أولمبي أقبو – الساعة 7:30 مساء

نجم مقرة X شباب قسنطينة – الساعة 7:30 مساء

شباب بلوزداد X مولودية وهران – الساعة 7:30 مساء

ترجي مستغانم X شبيبة القبائل – الساعة 7:30 مساء

شبيبة الساورة X نادي بارادو – الساعة 10 مساء