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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والمدير الإقليمي لمنظمة فاو

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وعبدالحكيم واعر المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والوفد المرافق لهما، لتبادل الرؤى والخطط المستقبلية بملفات الصحة والغذاء والمناخ.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد مناقشة خطة التحضير لتنفيذ ورشة عمل مبادرة (التقارب) المزمع عقدها خلال أيام 7 و8 يوليو المقبل، وهي ورشة عمل تنظمها منظمة (الفاو)، وهي تُعد الورشة التحضيرية لاجتماع قمة الأمم المتحدة الثانية، والذي يُعقد في 28 و29 يوليو 2025 في أديس أبابا وذلك على مستوى الدول لاستعراض النظم الغذائية (UNFSS+4).

تنفيذ أنشطة وبرامج متطورة

واستكمل المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشات حول تنفيذ أنشطة وبرامج متطورة تستهدف توفير أغذية صحية وذات جودة للمواطن المصري، فضلًا عن تعزيز خيارات غذائية صحية ومستدامة وتقليل الهدر، كما أن الاجتماع تطرق إلى التعاون معًا في تذليل أي تحديات لقطاع الأمن الغذائي والزراعة المستدامة بمصر. 

وأضاف عبدالغفار أن وزير الصحة، أكد أهمية تعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي والزراعي، بما يُسهم في تحقيق تكامل إقليمي يضمن استقرار الإمدادات الغذائية وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، وكذلك الاتفاق على دفع الإنتاج المعزز للطبيعة من خلال ممارسات زراعية تعزز التنوع البيولوجي وتقلل الأثر البيئي، حفاظُا على المناخ، وأيضًا الاتفاق على دعم خطط الوزارة في بناء تعزيز تعزيز سبل العيش المنصفة، لضمان توزيع عادل للمنافع الاقتصادية والاجتماعية عبر سلسلة القيمة الغذائية.

ومن جانبهما أشادا المنسق المقيم للأمم المتحدة لمصر، والمدير الإقليمي لمنظمة (الفاو)، بجهود الدولة المصرية وتبنيها استراتيجيات قومية، وامتلاكها الأدوات المتطورة التي تجعلها بمقدمة الصفوف الأولى عالميًا على كافة الأصعدة ولاسيما الصعيد الصحي والملفات الخاصة بالأغذية والمناخ.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية، والدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي ومدير إدارة المنح والقروض، والسيدة إليساندرا بليذيري رئيس مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، والسيد خالد الطويل المنسق الإقليمي بمكتب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والسيد سنتياجو رودريجز خبير اقتصادي في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة.

مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الفاو الأغذية الخطط المستقبلية

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