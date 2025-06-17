لماذا حذرت أمريكا من تفجير المفاعلات النووية الإيرانية؟

كشف اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن القاذفة بي 52 الأمريكية تحمل 32 طن من الذخائرة وسعرها يتراوح بين 350 و400 مليون دولار.

وتابع اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطائرات القاذفات الإستراتيجية لا تبيعها لأحد.

وأكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن بعض الأهداف التي تم ضربها في إيران بواسطة الطائرات المسيرة الإسرائيلية.

وأوضح اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن أمريكا حريصة على أن يكون القضاء على المفاعلات النووية الإيرانية بشكل لا يجعلها تنفجر وأعطت إسرائيل تعليمات بذلك، لأن المخلفات الناتجة عن التفجير تستمر سنوات.

واختتم أنه يتم ضرب جزئي للمنشأة دون تفجير المفاعل النووية وهذا ليس حبا في إيران ودول المنطقة وإنما حتى لا ينتج عنه إشعاعات تجبر القوات الأمريكية على مغادرة المنطقة.

