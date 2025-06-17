تعرف على بديل كوكا في مباراة الأهلي وبالميراس

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي يعاني من كدمة قوية في الركبة، تعرض لها خلال لقاء الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: مران الأهلي اليوم كان مغلق، وكوكا لم يشارك في التدريبات الجماعية اليوم بعد الفحص الطبي الذي خضع، ويتبقى مران واحد غدًا قبل مواجهة بالميراس البرازيلي.

وأضاف: تضاءلت نسبة لحاق كوكا بمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، بسبب معاناته من الإصابة.

وأكمل: يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق بدأ يدخل حسابات الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو للدفع به في مواجهة بالميراس، واللاعب حظى باهتمام كبير من الجهاز الفني بسبب إمكانية غياب كوكا عن اللقاء.

وزاد: هنا بعض أعضاء الجهاز المعاون لـ ريبيرو، نصحوا المدرب بالدفع بـعطية الله في المباراة، كونه لاعب دولي وصاحب خبرات، لكن المدرب لا يؤمن بموضوع الخبرات ومتحفظ على بطئ اللاعب عندما شاهده في التدريبات الأخيرة.

وأكمل: ربما يقتنع ريبيرو بوجهة نظر الجهاز المعاون، وقد يشارك عطية الله في لقاء بالميراس، ولكن كل الأمور واردة حتى موعد اللقاء، وسوف يحسم المدرب الأمر في المران الأخير بين الثلاثي مصطفى العش وكريم الدبيس وعطية الله.