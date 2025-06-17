أستاذ دراسات سياسية : الحرب الحالية انتهاك إسرائيلي للقانون الدولي

أكد اللواء محمد صالح الحربي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحرب الجارية حالياً تمثل "انتهاكًا واضحًا من إسرائيل للقانون الدولي بتعديها على دول إيران".



أوضح الحربي، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دى أم سى على قناة "dmc"، أن “هناك إدانات كبيرة لهذه الاعتداءات، لأن إسرائيل حينما بدأت الضربة، وجهت ضربات مميتة وقاتلة حيث قُتِل قادة الصف الأول والقامات العلمية النووية بمعاونة الموساد والمخابرات الأمريكية”



وأضاف أن "القوات الأمريكية أعادت انتشارها في المنطقة، وتواجدت اثنتان الآن من حاملات الطائرات، كما تم نقل قاذفات القنابل الاستراتيجية وزادت من عدد جنودها بالمنطقة".



أكد اللواء الحربي أن “الاقتصاد العالمي بشكل كلي تضرر مما يحدث الآن والحرب الدائرة” مشيرا إلى أن هذا الضرر يشمل "حركة ناقلات النفط والطاقة والبضائع الاستراتيجية"، مؤكداً أن "هذه المنطقة التي تدور بها الأحداث، تمثل جزءاً من معادلة الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية".