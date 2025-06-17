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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ العلوم السياسية: خطة نتنياهو لهيمنة إسرائيل على الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة

نتنياهو
نتنياهو
هاجر ابراهيم

قالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية، إنّ التطورات الحالية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية تشير إلى ولادة شرق أوسط جديد يحمل في طياته تحولات جذرية في موازين القوى الإقليمية.


وأضافت الشيخ، خلال حوارها مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث بصراحة عن تشكيل "وعي" جديد، وهو ما يعني فرض الرؤية الإسرائيلية لهذا الشرق الأوسط الجديد الذي يسعى إلى إقصاء إيران وكل أذرعها، لتصبح إسرائيل القائدة والمنطقة تحت تأثيرها الكامل.


وتابعت، أنّ نتنياهو يسعى إلى خلق شرق أوسط يقوده الإسرائيليون، وهو ما يمثل طموحًا واضحًا لكنه لم ينجح حتى الآن في تحقيقه بشكل كامل.

وأكدت أن نجاح نتنياهو في هذه الخطة مرهون بمدى صمود الشعب الفلسطيني، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى قدرة إيران على توجيه ضربات موجعة لإسرائيل. ورغم بعض النجاحات التي حققتها إسرائيل في هذه المعركة، إلا أن الصراع ما زال مفتوحًا على احتمالات عدة.

وأشارت نورهان الشيخ إلى أن ما يحدث يعد "نكسة إيرانية" لما حاولت إيران تحقيقه في المنطقة، مشيرة إلى أن التوازنات الإقليمية ما تزال متغيرة والدور الإيراني لم يُمحَ بعد، ما يجعل المشهد في الشرق الأوسط جديدًا ومختلفًا، موضحة، في ختام حديثها أن هذه المرحلة تتطلب متابعة دقيقة للخطط الإسرائيلية وردود الفعل الإيرانية، وأن الصراع سيحدد شكل المنطقة في السنوات المقبلة.

الحرب الإسرائيلية الإيرانية نتنياهو إسرائيل إيران

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