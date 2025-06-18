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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري: لا سحب لمياه الشرب دون مراعاة المناسيب والتصرفات المائية

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لاستعراض حالة المنظومة المائية وموقف توفير الإحتياجات المائية لمحطات مياه الشرب .

وخلال الإجتماع، أكد الدكتور سويلم على مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائى والتصرفات المارة بالمجرى المائي ، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الرى المعنية على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة طبقاً للميزان المائى بإدارة الرى وبدون التأثير سلباً على باقى الإستخدامات المائية ، مع مراعاه الطاقة الاستيعابية والمناسيب الآمنة للترع عند إصدار تراخيص مآخذ محطات مياه الشرب والتي يمكن تحقيقها خلال فترتي أقل وأقصى الإحتياجات المائية وبما لايؤثر على باقي الاستخدامات المائية الموجودة على الترعة .

كما أكد على استمرار التنسيق المشترك بين وزارتي الرى والإسكان فيما يخص التبادل الفورى والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجارى المائية ، وتركيب عدادات سحب ومنظومه رصد تليمتري لمآخذ جميع المحطات لتمكين مسئولى وزارة الموارد المائية والري من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة فى المواعيد المحددة طبقا للميزان المائى .

كما أكد وزير الري على أهمية استمرار التنسيق فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب مع الالتزام التام بالاشتراطات التى تحددها وزارة الموارد المائية والري لضمان السحب طبقا للمعدلات الآمنة من الخزان الجوفى .

وزير الري مياه الشرب هانى سويلم نهر النيل

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