ضبط 236 أسطوانة غاز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل محملة بـ 236 أسطوانة غاز منزلى مدعم، فى طريقها للبيع فى السوق السوداء، للتربح ماليا بدون وجه حق.

جهود حملات تموينية

جاء ذلك بناء علي تعليمات المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، لتشديد الرقابة على كل الأنشطة البترولية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين حفاظا على المواطن المصري ، وبناء علي المعلومات الواردة إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالغربية، عن وجود سيارة تقوم بنقل أسطوانات الغاز بالمخالفة للقانون.

تطبيق القانون لردع مخالفين

وتم تشكيل حملة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة الدكتور أحمد أبوزيد مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية ، ومفتشي الرقابة التجارية حمادة ندا، وأحمد فاروق، ومحمد فوزى، وتامر الاشعل، وتم ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بـ ٢٣٦ أسطوانة غاز صغيرة الحجم منزلى سعة ١٢.٥ كجم معبأة ومملوءة بالغاز قبل تهريبها خارج المحافظة وذلك بعد تتبع السيارة حيث تم ضبطها.

مصادرة المضبوطات

وتم التحفظ على السيارة وأسطوانات الغاز للمخالفة بذلك المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ومعدلاته والقرار رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٧ ، وذلك لتجميع تلك الكمية بغرض بيعها فى السوق السوداء بغرض التربح السريع الغير مشروع ،وتم تحريز تلك المضبوطات على ذمة المحضر، وذلك لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.