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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

روتارى مطروح ينظم ورشة عمل لتدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين

خلال فعاليات ورشة العمل بمكتبة مصر
خلال فعاليات ورشة العمل بمكتبة مصر
ايمن محمود

نظم نادى روتارى مرسى مطروح، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمطروح ومكتبة نصر العامة، ورش عمل تفاعلية لتدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالتربية والتعليم لمدة 3 أيام خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو الجاري، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأعلن المستشار محمد الملاح، رئيس نادي روتاري مرسى مطروح، عن انطلاق ورش عمل تفاعلية لتدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالتعاون بين نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم ومؤسسة نيو تيم لتنمية المهارات من خلال إلقاء المحاضرات للدكتورة نجوى توفيق، واستفاد منها 30 فردا من المتدربين الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

وأكد رئيس نادي روتاري مرسى مطروح أن الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لهم دور حيوى فى تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية في مراحل رياض الأطفال والمراحل الأولى من التعليم لطلاب المدارس، وذلك من خلال توفير الأمان النفسى والدعم العاطفى للأطفال الذين لديهم مشاعر قلق أو اضطراب نفسى ووجداني، ما يساهم فى تشخيص المشكلات النفسية مبكرًا وتقديم العلاج المناسبة.

وأوضح المستشار محمد الملاح أن دور الأخصائى الاجتماعى والنفسى يمتد لتوجيه وتثقيف الوالدين أو القائمين على عمليات تنشئة وتربية الأطفال، فيساعدونهم على الوعى بأهمية الصحة النفسية وسبل التعرف على علامات الاضطراب النفسي، ويرشدون الأسر حول كيفية التعامل مع أطفالهم بشكل صحيح وتعزيز العلاقات الإيجابية داخل الأسرة.

كما تهدف ورشة العمل إلى تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين دعم الأسر بمهارات اجتماعية وتطوير قدراتهم على التواصل والتفاعل الاجتماعى مع الأطفال وإعداد الأسر للتعامل مع الاختلافات والنزاعات بطرق بناءة، ما يعزز تماسك الأسر وتطوير الذكاء العاطفى للأطفال من حيث فهم أنفسهم وتحسين اتجاهاتهم وإدارة عواطفهم بشكل أفضل.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والسفير الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، احتفال جامعة الأحفاد للبنات بالسودان بتخرج دفعة جديدة من طالبات الدراسات الطبية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين.

جاء ذلك بحضور الفريق الركن ياسر محمد عثمان، مدير عام الإدارة العامة لمعابر والمنافذ الحدودية بجمهورية السودان، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 

في كلمته، أثنى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الدور الحيوي للأكاديمية العربية في إنجاح هذا التعاون الأكاديمي، مؤكدًا أن هذا التخرج ليس نهاية لمرحلة دراسية، بل “بداية لمسيرة مهنية وإنسانية عظيمة في مهنة الطب التي تجمع بين المهارة والمسئولية بين العقل والقلب”.

وشدد "شعيب" على أهمية هذا التعاون بين "الصرح التعليمي الرائد في السودان" والأكاديمية العربية التي "كانت ولا تزال منارة للعلم والمعرفة وتجسد طموحنا العربي المشترك نحو تعليم نوعي حديث ومتكامل".

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