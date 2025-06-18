قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحجر الزراعي المصري يحصل على شهادة الأيزو لأول مرة في تاريخه
مصر في مواجهة الصمت الدولي: لا للعدوان على غزة.. ونعم للسلام العادل والشامل
كأس العالم للأندية.. تشكيل ماشستر سيتي المتوقع لمواجهة الوداد المغربي
خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل لجنة أزمات لمواجهة تداعيات حرب طهران وتل أبيب
النقض تحدد موعد الحكم في قضية المخرج عمر زهران وزوجة خالد يوسف
طراز A350-900 .. مصر للطيران توقع صفقة طائرات جديدة مع إيرباص
صواريخ إيران تثير الرعب في نفوس الإسرائيليين ومحطات المترو ملاذهم
جوارديولا: اللاعبون الأفارقة ممتازون.. وشاهدوهم في الأندية الأوروبية
تصعيد خطير.. خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى واشنطن
إيه علاقة أشرف زكي.. شريف خير الله يكشف تفاصيل منشوره عن قلة أعماله
أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس
5 قنوات مجانية تنقل مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الظهور الأول لـ عمر مرموش في كأس العالم للأندية قبل مواجهة الهلال..شاهد

عمر مرموش
عمر مرموش
علا محمد

شارك الإعلامي أمير هشام صوراً من تدريبات النجم المصري عمر مرموش ، وذلك استعدادًا لمباراة الوداد المغربي و مانشستر سيتي اليوم في كأس العالم للاندية.


وكتب الاعلامي أمير هشام :"الظهور الأول لنجمنا مرموش في كأس العالم للأندية الليلة الوداد ، مانشستر سيتي 
7:00 ".


يستهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة الوداد المغربي، اليوم الأربعاء.

ويستهدف مانشستر سيتي بقيادة نجمه المصري عمر مرموش، الفوز على الوداد في مباراة اليوم وقطع خطوة نحو التأهل إلى ثمن النهائي.

في المقابل، يتطلع الوداد في تحقيق مفاجأة بالخروج بنتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، تمنحه دفعة قوية في مشواره بالبطولة.


موعد مباراة مانشستر سيتي والوداد والقناة الناقلة
وتنطلق مباراة مانشستر سيتي والوداد في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

الإعلامي أمير هشام تدريبات الوداد المغربي كأس العالم للاندية عمر مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر

حكم أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر.. الأزهر للفتوى يجيب

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

ترشيحاتنا

الحجر الزراعي

لأول مرة.. الحجر الزراعي يحصل على شهادة الأيزو

جانب من الجولة

وفد الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية يتفقد مصانع المستلزمات الطبية

زيادة مرتبات يوليو 2025 رسميا.. اعرف جدول الحد الأدنى للأجور

زيادة مرتبات يوليو 2025 رسميا.. اعرف جدول الحد الأدنى للأجور الجديد

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 530 كجم لحوم ودواجن مخالفة بالعاشر من رمضان وههيا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد