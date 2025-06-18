الظهور الأول لـ مرموش في كأس العالم للأندية قبل مواجهة الوداد ..شاهد

شارك الإعلامي أمير هشام صوراً من تدريبات النجم المصري عمر مرموش ، وذلك استعدادًا لمباراة الوداد المغربي و مانشستر سيتي اليوم في كأس العالم للاندية.

وكتب الاعلامي أمير هشام: "الظهور الأول لنجمنا مرموش في كأس العالم للأندية الليلة الوداد ، مانشستر سيتي

7:00 ".

يستهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة الوداد المغربي، اليوم الأربعاء.

ويستهدف مانشستر سيتي بقيادة نجمه المصري عمر مرموش، الفوز على الوداد في مباراة اليوم وقطع خطوة نحو التأهل إلى ثمن النهائي.

في المقابل، يتطلع الوداد إلى تحقيق مفاجأة بالخروج بنتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، تمنحه دفعة قوية في مشواره بالبطولة.

موعد مباراة مانشستر سيتي والوداد والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي والوداد في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.