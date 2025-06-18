المحافظ ومدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقدان مركز العزيمة بأسوان الجديدة

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة بمرافقة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.

وشملت جولة المحافظ ومدير الصندوق ومرافقوه الاستماع لعرض تقديمى عن مكونات وخدمات المركز بالقاعة الرئيسية ، مع تفقد عدد من غرف الإقامة، والمطعم والمطبخ الرئيسى ، وأيضاً غرف الأنشطة المتنوعة ، والعيادات الطبية ، والملعب الرئيسى .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمستوى الحضارى الراقى داخل مركز العزيمة العالمى الذى يعتبر من العلامات المضيئة لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمترددين عليه ، والمحافظة جاهزة لتقدم كامل الدعم لمثل هذه المؤسسات التى تسهم فى بناء الإنسان المصرى تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، وهو الذى يتطلب مزيد من التوعية المجتمعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر منه ، مع تكاتف الجهود لتوسيع نطاق هذه الخدمات الحيوية .

مركز العزيمة

وأكد المحافظ، أن المركز يعد نموذجاً متميزاً للعلاج من الإدمان وإعادة دمج المتعافين فى المجتمع ، وخاصة أن دوره لا يقتصر على العلاج الطبى فقط ، بل يشمل أيضاً برامج الدعم النفسى والإجتماعى والتأهيل المهنى.

وأشار إسماعيل كمال إلى أهمية الدور الذى يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتعاون مع المحافظة فى تقديم هذه الخدمات بشكل مجانى وسرى للمرضى فى ظل تجهيزه بأحدث الإمكانيات الطبية والتأهيلية على أيدى نخبة من الأطباء والمتخصصين فى علاج الإدمان .

وخلال الجولة إلتقى محافظ أسوان ومدير الصندوق بعدد من المتعافين الذين أشادوا بمستوى الرعاية والدعم الذى يتلقونه داخل المركز.

تجدر الإشارة إلى أن مركز العزيمة بأسوان الجديدة استقبل 2000 مكالمة تليفونية و1600 متردد ، والمركز جاهز لإستقبال المرضى ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة .