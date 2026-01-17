مصرع 12مسلحا على الأقل وإحباط محاولة لأخذ رهائن في جنوب غرب باكستان

أعلن الجيش الباكستاني مصرع 12 مسلحا على الأقل وإحباط محاولة لأخذ رهائن في جنوب غرب البلاد بعد أن هاجم مسلحون مركزا للشرطة.

وقال الجيش الباكستاني في بيان له : إن المسلحين استهدفوا أيضا مصرفين وسرقوا ملايين الروبيات خلال الهجوم في منطقة خاران بمقاطعة بلوشستان قبل يوم.

وأضاف الجيش في بيانه : المسلحين حاولوا أخذ رهائن في مركز الشرطة، لكن رد الفعل السريع لقوات الأمن أجبرهم على التراجع.

كما حدد الجيش المسلحين بأنهم من جماعة "فتنة هندوستان"، وهي عبارة تستخدمها الحكومة للإشارة إلى الجماعات المسلحة في إقليم بلوشستان مثل حركة "تحرير بلوشستان" المحظورة وغيرها من الجماعات الانفصالية.

وزعم الجيش الباكستاني في بيانه أن المسلحين، بمن فيهم الذين قتلوا في الاشتباكات مع القوات الأمنية، مدعومون من الهند، على الرغم من عدم تقديمه أي دليل على ذلك.

ومن جانبها ؛ نفت الهند بشكل متكرر اتهامات باكستان بدعم الانفصاليين في بلوشستان أو مقاتلي طالبان باكستان.

فيما أشاد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في بيان له بالقوات الأمنية لقتلهم المسلحين وإحباطهم هجمات المتمردين في خاران