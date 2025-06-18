براءة طبيب بمستشفى الصدر ببنى سويف من تهمة التسبب في وفاة مريض

أعلنت نقابة الأطباء بمحافظة بنى سويف، برئاسة الدكتور عماد البنا، نقيب الأطباء، براءة الدكتور محمد جاد، طبيب مقيم بمستشفى الصدر ببنى سويف، مما نسب إليه من اتهامه بالتسبب في وفاة رجل بالمستشفي.

وأوضحت نقابة الأطباء ببنى سويف، أنه كان يتم تهديد الطبيب بإنهاء خدمته وإحالته للنيابة العامة إلا أن إظهار الحقيقة أخرجه بفضل الله بلا جزاء، مشيرة إلى أنه تم إحالته للمحكمة التأديبية من النيابة الإدارية علي سند إتهامه بالتسبب في وفاة رجل بالمستشفي، وذلك رغم كونه طبيب مقيم لا توجد عليه أى مسئولية.

وأشارت إلى أن الطبيب محمد جاد طبيب مقيم بمستشفى الصدر ببنى سويف، قد لجأ للنقابة حيث كلف الدكتور عماد البنا، نقيب الأطباء ببنى سويف، مكتب الشمس المستشار القانوني للنقابة بالتصدي للدفاع عن الطبيب، وقد خاطبت المحكمة النقابة بمدي مسئولية الطبيب المقيم، وكان رد النقابة طبقا للقانون بعدم مسئولية الطبيب المقيم إلا في حدود ما يُكلف به من الأخصائي بالإضافة إلي تقديم أوجه الدفاع الأخرى.

وأكدت نقابة أطباء بني سويف بمجلسها وقيادة نقيبها علي العهد دفاعا عن أعضائها بكل قوة كما وعدناكم ونسأل الله التوفيق وأن نكون عند ثقة الزملاء دائما.