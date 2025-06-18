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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة.. ماذا قال مصطفى عبده عن الفرعون محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح
علي مكي

كشف مصطفى عبده نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تلقيه عرضًا للاحتراف في الدوري الألماني خلال فترة تألقه بقميص المارد الأحمر، وتحديدًا من نادي بوروسيا مونشنجلادباخ.

وقال عبده، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "تلقيت عرضًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أثناء لعبي في الأهلي، وكان عرضًا جادًا، لكن الظروف وقتها لم تسمح بإتمام الصفقة".

وتطرق نجم الأهلي السابق للحديث عن محمد صلاح نجم ليفربول، مؤكدًا أنه تابع أدائه منذ تواجده في نادي المقاولون العرب، مضيفًا: "محمد صلاح هو نفس اللاعب منذ المقاولون، بنفس الأسلوب والأداء والقوة البدنية، لكنه اشتغل على نفسه بشكل رائع وطور من أدائه ليصل إلى ما هو عليه الآن".

وأضاف مصطفى عبده: "أي لاعب يحلم بالاحتراف الخارجي يجب أن يعمل على تطوير ثقافته، ويتقن اللغة للتواصل بشكل احترافي في الخارج، وهذا من العوامل المهمة للنجاح".

واختتم تصريحاته مشيدا بنادي وادي دجلة، قائلًا: "وادي دجلة من أفضل الأندية في مصر التي تمتلك إدارة محترفة، وتساعد اللاعبين على الاحتراف الخارجي بسبب فكرها المتطور والمنظم".

محمد صلاح مصطفى عبده المقاولون العرب

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