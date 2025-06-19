قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا قطع للكهرباء.. والحكومة تدعو لترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة
هل الصلاة بسرعة باطلة؟ .. دار الإفتاء توضح
يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية
الإفتاء تحدد أفضل عبادة مع بدء السنة الهجرية الجديدة.. أوصى بها النبي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر .. اليوم
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يتقدم على العين برباعية نظيفة في الشوط الأول
إسرائيل تعلن تنفيذ ضربات جوية جديدة تستهدف طهران ومناطق إيرانية أخرى
مباراة سوء الأحوال الجوية.. سالزبورج يفوز على باتشوكا في كأس العالم للأندية
آيات تحصين النفس من الشياطين.. رددها تحميك من شرهم طوال اليوم
أسعار العملات الأجنبية رسميا في مصر اليوم الخميس
أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هل يحضر.. اليوم معارضة نجل محمد رمضان على ايداعه دار رعاية بعد التصالح

محمد رمضان مع أسرة زميل ابنه لحظة التصالح
محمد رمضان مع أسرة زميل ابنه لحظة التصالح
ندى سويفى

تنظر اليوم الخميس محكمة الطفل أولى جلسات معارضة نجل الفنان محمد رمضان على قرار المحكمة بإيداعه دار رعاية اجتماعية على خلفية مشاجرته اتهامه بالتعدي على طفل بالضرب داخل نادٍ خاص بأحد الكمبوندات الشهيرة.

وشهدت الساعات الماضية انتهاء الخلاف بإعلان الفنان محمد رمضان تصالح ابنه "علي" مع الطفل "عمر" بحضور الأسرتين بعد تنازل أسرة الطفل المجني عليه.

ومن المقرر ان يتولى محامي وكيلا عن نجل الفنان محمد رمضان وأسرة الطفل عمر بتقديم التصالح أمام هيئة المحكمة وسط تساؤلات بإمكانية حضور الفنان محمد رمضان ونجله وأسرة الطفل الشاكي للإقرار بالتصالح أمام هيئة المحكمة لإلغاء العقوبة السابقة.

وكانت أصدرت محكمة الطفل قرارًا بإيداع نجل الفنان في إحدى دور الرعاية، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي جسديًا على طفل داخل نادٍ خاص بأحد الكمبوندات الشهيرة بعدما تغيب نجل الفنان محمد رمضان عن حضور أولى جلسات محاكمته في اتهامه بالتعدي على زميله في نادي نيو جيزة كما تغيب الفنان عن الحضور.

كانت النيابة بأكتوبر قررت إحالة نجل الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل في اتهامه بضرب زميله داخل نادي نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الطفل.

محكمة الطفل نجل الفنان محمد رمضان الفنان محمد رمضان معارضة نجل الفنان محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

حذرت تل أبيب.. أول تعليق من كوريا الشمالية على حرب إيران وإسرائيل

600 جنيه.. الذهب يفاجئ الجميع ويهبط مجددًا في محلات الصاغة

نزل 600 جنيه.. الجنيه الذهب يفاجئ الجميع ويهبط في محلات الصاغة

محافظ دمياط

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الإعدادية في دمياط عبر هذا الرابط

كشرى ابو طارق

صاروخ كشري أبو طارق" يربك هيئة البث الإسرائيلية ويتصدر تريند السوشيال ميديا

قصف إسرائيل

اللقطات الأولى للهجوم الإيراني الجديد على إسرائيل.. شاهد

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

نور الشريف

تحول لكومة تراب.. كواليس اللحظات الأخيرة قبل انهيار منزل نور الشريف

رئيس الوزراء

مدبولي محذرًا من افتعال أزمات: "لنا شأن آخر" حال تفاقم الصراع الإيراني الإسرائيلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

جريمة هزت مصر القديمة.. سبب تخفيف الحكم على المهندس السوداني الذي قتل والدته

ارشيفية

كان بيلعب.. ملابسات مصرع طفل سقط من شرفة سقته بأكتوبر

مجلس الدولة

وقف عقد عمومية المحامين المقرر عقدها السبت القادم

بالصور

منشط للقلب والدورة الدموية.. تعرف على فوائد النعناع الصحية

النعناع
النعناع
النعناع

طريقة عمل شيش الطاووق في المنزل خلال دقائق

طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

بملابس كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة محمد سامي

.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى
.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى
.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى

فيديو

مطعم بلبنان

سهرة على وقع الانفجار.. مطعم لبناني يفرض رسوما على مشاهدة سقوط الصـ.واريخ الإيرانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد