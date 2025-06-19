سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم الخميس 19-6-2025

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، الخميس 19-6-2025، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

‏‎سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.47 للشراء، مقابل 50.61 جنيه للبيع

‏‎سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

‏‎50.58 جنيه للشراء، مقابل 50.68 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

50.50 جنيه للشراء، مقابل 50.60 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

‏‎ 50.50 جنيه للشراء، مقابل 50.60 جنيه للبيع.



‏‎سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

‏‎ 50.50 جنيه للشراء، مقابل 50.60 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية رسميا في مصر اليوم الخميس السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2025

‏‎سعر الدولار في بنك مصر:

‏‎ 50.50 جنيه للشراء، مقابل 50.60 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

‏‎ 50.50 جنيه للشراء، مقابل 50.60 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في المصرف المتحد:

‏‎ 50.49 جنيه للشراء، مقابل 50.59 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك قناة السويس:

‏‎ 50.50 جنيه للشراء، مقابل 50.60 جنيه للبيع