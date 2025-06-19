قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا قطع للكهرباء.. والحكومة تدعو لترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة
هل الصلاة بسرعة باطلة؟ .. دار الإفتاء توضح
يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية
الإفتاء تحدد أفضل عبادة مع بدء السنة الهجرية الجديدة.. أوصى بها النبي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر .. اليوم
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يتقدم على العين برباعية نظيفة في الشوط الأول
إسرائيل تعلن تنفيذ ضربات جوية جديدة تستهدف طهران ومناطق إيرانية أخرى
مباراة سوء الأحوال الجوية.. سالزبورج يفوز على باتشوكا في كأس العالم للأندية
آيات تحصين النفس من الشياطين.. رددها تحميك من شرهم طوال اليوم
أسعار العملات الأجنبية رسميا في مصر اليوم الخميس
أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انقطاع كامل للإنترنت في إيران بالتزامن مع التصعيد العسكري gإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

 كشفت مؤسسة "نت بلوكس" الدولية المتخصصة في مراقبة الإنترنت، عن تعرض العديد من المحافظات الإيرانية لانقطاع مفاجئ في خدمات الإنترنت، بالتزامن مع تصاعد موجات القصف المتبادل بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، في تصعيد يُعدّ الأخطر منذ بداية المواجهة بين الطرفين.

وقالت المؤسسة في تقرير نشرته، إن خدمات الإنترنت في أنحاء واسعة من إيران تشهد "اضطرابات حادة"، تصل في بعض المناطق إلى "انقطاع كامل عن الشبكة العالمية"، ما تسبب في توقف شبه تام للاتصالات الإلكترونية والرقمية في المدن الكبرى.

 حظر على التطبيقات 

من جهتها، أقرت وزارة الاتصالات الإيرانية بوجود اضطرابات حقيقية في شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن هذه الاضطرابات تزامنت مع الغارات الجوية المكثفة التي شنتها إسرائيل داخل الأراضي الإيرانية خلال الساعات الماضية.

وفي خطوة لافتة، أعلن الحرس الثوري الإيراني حظر إرسال أي محتوى صوتي أو مرئي عبر تطبيقي "واتساب" و"إنستجرام"، قبل أن تتخذ السلطات قرارًا رسميًا بحجبهما عن كامل الشبكة داخل البلاد.

وبحسب ما نقلته موقعي "إيران واير" و"نت بلوكس"، فإن حجب التطبيقات يُعد جزءًا من "حالة طوارئ رقمية" تعيشها البلاد وسط تنامي المخاوف الأمنية.

هجمات سيبرانية   

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة "النسر المفترس"، وهي إحدى الجماعات السيبرانية المؤيدة لإسرائيل، مسؤوليتها عن شن هجوم إلكتروني استهدف أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في إيران، وفقًا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، التي اعتبرت أن هذا الهجوم يأتي في إطار "حرب إلكترونية موازية" للتصعيد العسكري القائم.

من جانبها، أصدرت قيادة الأمن السيبراني في طهران قرارًا يمنع المسؤولين في المؤسسات الحكومية من استخدام أي أجهزة متصلة بشبكات الاتصالات العامة، في محاولة لتقليص مخاطر الاختراق وكشف المواقع والمعلومات الحساسة، وسط توتر غير مسبوق على المستوى الأمني.

التلفزيون الرسمي يدعو لحذف واتساب 

وفي تطور آخر، دعا التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الثلاثاء، المواطنين إلى حذف تطبيق "واتساب" من هواتفهم، بدعوى أنه "يجمع بيانات المستخدمين الشخصية ويرسلها إلى إسرائيل".

لكن شركة "واتساب"، التابعة لشركة "ميتا" المالكة لمنصة "فيسبوك"، نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة في بيان لها أن التطبيق يعتمد على تقنية التشفير من الطرف إلى الطرف، وهو ما يجعل من المستحيل لأي طرف ثالث، بما في ذلك الشركة نفسها، الاطلاع على محتوى الرسائل أو البيانات المتبادلة بين المستخدمين.

الإنترنت إسرائيل إيران إيران وإسرائيل قصف إيران قصف إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

حذرت تل أبيب.. أول تعليق من كوريا الشمالية على حرب إيران وإسرائيل

600 جنيه.. الذهب يفاجئ الجميع ويهبط مجددًا في محلات الصاغة

نزل 600 جنيه.. الجنيه الذهب يفاجئ الجميع ويهبط في محلات الصاغة

محافظ دمياط

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الإعدادية في دمياط عبر هذا الرابط

كشرى ابو طارق

صاروخ كشري أبو طارق" يربك هيئة البث الإسرائيلية ويتصدر تريند السوشيال ميديا

قصف إسرائيل

اللقطات الأولى للهجوم الإيراني الجديد على إسرائيل.. شاهد

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

نور الشريف

تحول لكومة تراب.. كواليس اللحظات الأخيرة قبل انهيار منزل نور الشريف

رئيس الوزراء

مدبولي محذرًا من افتعال أزمات: "لنا شأن آخر" حال تفاقم الصراع الإيراني الإسرائيلي

ترشيحاتنا

نجل سليمان عيد

في عيد الأب.. ابن سليمان عيد يوجه رسالة مؤثرة لوالده

الفنان عمر محمد رياض

عمر محمد رياض يكشف لـ صدى البلد عن دوره في مسلسل قهوة 2

هدي المفتي

«مبروك يا حبايب قلبي».. مي كساب تعلن ارتباط أحمد مالك وهدى المفتي

بالصور

منشط للقلب والدورة الدموية.. تعرف على فوائد النعناع الصحية

النعناع
النعناع
النعناع

طريقة عمل شيش الطاووق في المنزل خلال دقائق

طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

بملابس كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة محمد سامي

.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى
.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى
.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى

فيديو

مطعم بلبنان

سهرة على وقع الانفجار.. مطعم لبناني يفرض رسوما على مشاهدة سقوط الصـ.واريخ الإيرانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد