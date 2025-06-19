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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز القاهرة الجديدة: إتاحة 20 معاملة إلكترونية عبر البوابة الموحدة لخدمات المواطنين

الإسكان
الإسكان
آية الجارحي

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتاحة 20 معاملة إلكترونية (Online) عبر البوابة الموحدة لخدمات المواطنين، وذلك على الرابط التالي: www.nuca-services.gov.eg

يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وأضاف الجهاز، في بيان له، أن المعاملات المتاحة إلكترونيًا هي: طلب التصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023، وطلب الموافقة على زيادة مسطح المباني بدور السطح، وطلب ترخيص بناء لزيادة مسطح المباني بدور السطح، وطلب بيان صلاحية موقع، وطلب ترخيص أعمال بناء (إنشاء)، وطلب ترخيص أعمال بناء – تعديل، وطلب ترخيص بناء مقبرة، وطلب تجديد ترخيص بناء، وطلب تحديد الموقف التنفيذي (سكني / صناعي)، وطلب معاينة، وطلب تصريح حفر، وطلب رخصة محل عام (قانون 154)، وطلب توصيل عداد كهرباء (دائم – مؤقت – إنشائي)، واستلام قطعة أرض، واستلام إخطار تخصيص، وإصدار خطابات الشهر العقاري، وسداد غرامة أو مخالفة، وطلب صورة طبق الأصل، وطلب صورة من محضر الاستلام، واستخراج عقد ابتدائي.

وأشار الجهاز إلى أن طريقة التقديم عبر البوابة الموحدة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي www.nuca-services.gov.eg، وإنشاء حساب مستخدم جديد باستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني، أو تسجيل الدخول إذا كان لدى المواطن حساب بالفعل، واختيار المدينة (القاهرة الجديدة)، ثم تحديد نوع الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات المتاحة، وملء البيانات المطلوبة بدقة في نموذج الطلب، مع إرفاق المستندات اللازمة (مثل: بطاقة الرقم القومي – إثبات الملكية – الرسومات الهندسية – خطاب التخصيص، حسب نوع المعاملة)، وسداد الرسوم المقررة إلكترونيًا من خلال بوابة الدفع المتاحة على الموقع، وبعد إرسال الطلب، يمكن متابعة حالته من خلال الحساب الشخصي على الموقع، حيث يتم إرسال إشعارات تلقائية بالتطورات (القبول – الرفض – الاستيفاء – تحديد موعد معاينة – اعتماد الخدمة).

وأكد جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن هذا التحول الرقمي يأتي في إطار التيسير على المواطنين، وتقليل التزاحم داخل مقرات الجهاز، وتحقيق الشفافية والسرعة في إنجاز الخدمات.

جهاز مدينة القاهرة القاهرة الجديدة البوابة إلكترونية الجهاز

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