قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل البرى: فتح باب التعيين لسائقي تاكسي العاصمة براتب 7 آلاف جنيه
بنسبة نجاح 76.8%.. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية2025
التعليم : امتحانات الثانوية العامة بلجان المتفوقين والمكفوفين هادئة ومنضبطة اليوم
قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025
للسيطرة على السعار.. الخدمات البيطرية تتخذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع شركة عالمية
بصراحة وجُرأة.. محمود عامر يُوجّه رسالة مُؤثرة لصنّاع الدراما والسينما: «طلب الشغل مش عيب»|خاص
متحدث الزمالك يعلن اتخاذ خطوات وقرارات تسعد الجماهير قريبا
ذكر يفرج كربك إذا تكاثرت عليك الهموم.. الإفتاء تكشف عنه
رضعت ابني حتى 8 سنوات .. أم بريطانية ترد على هجوم كارين ميلين
للموظفين والقطاع الخاص.. 4 أيام إجازة رسمية بأمر الحكومة
انبعاث رائحة غاز بالمنيب.. بيان هام من محافظة الجيزة للمواطنين
إيران .. ضبط سيارة تحمل عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الخطيب: مصر التاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية بـ47 مليار دولار

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

احتلت مصر المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، والذي أُطلق رسميًا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع "أونكتاد".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس ، استعرض الوزراء القفزة غير المسبوقة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليار دولار في 2024، مدعومة بصفقات استراتيجية أبرزها مشروع رأس الحكمة، مما رسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.

وأشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية تعكس ثقة المستثمر العالمي في الإصلاحات الاقتصادية المصرية، وتعزز من قدرة الدولة على دفع النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.

وشدد التقرير على أن مصر جاءت مباشرة بعد اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وسنغافورة والصين، ما يبرز تحولها إلى لاعب رئيسي على خريطة الاستثمار العالمي.


 

الخطيب وزير الاستثمار التعاون الدولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في صاروخ إيراني استهدف تل أبيب

الفنانة آيتن عامر

أيتن عامر ترد لأول مرة على شائعة زواجها.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

سيف الجزيري

مصير سيف الجزيري .. أزمة الشرط الجزائي ومحاولات الزمالك | خاص

نيكو ويليامز

برشلونة يتفق مع نيكو ويليامز.. وعقبة واحدة أمام الصفقة

مهاب ياسر

بعد قرار رحيله.. مصدر يكشف تنازل لاعب الزمالك عن مستحقاته

بالصور

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

أكثرهم الجوزاء .. الأبراج الأكثر حظًا في يونيو 2025

الابراج
الابراج
الابراج

فيديو

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد