الخطيب: مصر التاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية بـ47 مليار دولار

احتلت مصر المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، والذي أُطلق رسميًا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع "أونكتاد".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس ، استعرض الوزراء القفزة غير المسبوقة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليار دولار في 2024، مدعومة بصفقات استراتيجية أبرزها مشروع رأس الحكمة، مما رسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.

وأشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية تعكس ثقة المستثمر العالمي في الإصلاحات الاقتصادية المصرية، وتعزز من قدرة الدولة على دفع النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.

وشدد التقرير على أن مصر جاءت مباشرة بعد اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وسنغافورة والصين، ما يبرز تحولها إلى لاعب رئيسي على خريطة الاستثمار العالمي.



