مشروب يعتمد عليه طلاب الثانوية العامة.. يسبب التوتر وتراجع التركيز

يلجأ كثير من طلاب الثانوية العامة إلى النسكافيه كمشروب سريع لتحفيز التركيز ومقاومة النعاس أثناء فترات المذاكرة الطويلة، لكن الإفراط في تناوله قد يحمل عدة أضرار صحية ونفسية تؤثر على الأداء العام والتركيز، ومنها:



1. اضطرابات النوم

الكافيين الموجود في النسكافيه يمكن أن يُسبب الأرق وصعوبة في النوم، خاصة إذا تم تناوله في المساء.

قلة النوم تؤثر سلباً على الذاكرة والتركيز والمزاج.

2. التوتر والقلق

النسكافيه قد يرفع مستوى القلق والتوتر عند الطلاب، خصوصاً تحت ضغط الامتحانات.

يؤدي لزيادة معدل ضربات القلب والإحساس بالعصبية.

3. تأثيره على المعدة

قد يُسبب حموضة، ارتجاع معدي، أو آلام بالبطن لدى بعض الطلاب.

يُنصح بتناوله بعد الطعام وليس على معدة فارغة.

4. الاعتماد النفسي

بعض الطلاب قد يعتقدون أن تركيزهم لا يتحسن إلا بتناول النسكافيه، مما يؤدي إلى اعتماد نفسي عليه.

5. أضرار أخرى محتملة

اصفرار الأسنان بسبب كثرة تناول الكافيين.

تقليل امتصاص الحديد من الطعام، ما قد يؤثر على النشاط البدني والعقلي.

جفاف الجسم في حال عدم شرب كميات كافية من الماء معه.

يمكن استبداله بمشروبات طبيعية مثل:

الكاكاو الخام بالحليب

الشاي الأخضر (بكميات معتدلة)

أو حتى كوب ماء بارد مع شريحة ليمون



