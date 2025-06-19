يوفنتوس يمدد شراكته مع شركة ألمانية للملابس الرياضية حتى 2037 بصفقة 408 ملايين يورو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن تمديد عقده مع شركة ألمانية للملابس الرياضية حتى عام 2037، في صفقة تجارية ضخمة تضمن للنادي الحصول على 408 ملايين يورو خلال العقد الجديد الذي يمتد لعشر سنوات إضافية، دون احتساب المكافآت المرتبطة بالنتائج أو نسب المبيعات.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الاتفاق الجديد يدخل حيّز التنفيذ بعد نهاية العقد الحالي المقرر في 2027، ليمتد التعاون بين الطرفين حتى 2037، في خطوة وصفها البيان بأنها "تؤكد قوة العلاقة بين النادي والعلامة التجارية العالمية".

وكانت شراكة يوفنتوس مع شركة ألمانية للملابس الرياضية قد انطلقت عام 2015 بعقد أولي حتى 2018، ثم جُددت حتى 2027، واليوم تأتي الخطوة الجديدة لترسخ هذه العلاقة لأكثر من عقدين.

من جانبه، أعرب ماوريتسيو سكانافينو، المدير التنفيذي ليوفنتوس، عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع شركة ألمانية للملابس الرياضية قائلًا: "هذا التمديد يزيدنا فخرًا، ويؤكد التآزر القوي بين المؤسستين. لم نعد نحصر أنفسنا في ملاعب كرة القدم فقط، بل دخلنا بقوة في مجالات الموضة والموسيقى والتصميم. نعد بمزيد من المنتجات والتجارب التي تستهدف الأجيال الجديدة، بمشاريع طموحة ومبتكرة".

ومن المنتظر أن تشهد الشراكة تطوير مزيد من الملابس والمنتجات الرسمية للنادي، إلى جانب حملات تسويقية عالمية تسهم في تعزيز مكانة يوفنتوس عالميًا، سواء على المستوى الرياضي أو التسويقي.