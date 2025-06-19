برلماني: مصر تتحرك بقوة دبلوماسية لوقف الحرب.. والاحتياطي من السلع آمن

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تتحرك على أعلى المستويات لاحتواء التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الموقف المصري ثابت في رفض توسيع دائرة الحرب في المنطقة، والدعوة المستمرة للحلول السلمية حفاظًا على أمن واستقرار الشعوب.

وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها المكثفة مع قادة العالم، من أجل دفع الأطراف المعنية إلى وقف العمليات العسكرية، وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، سيكون لها تأثير كارثي على الجميع، بما في ذلك الاقتصاد العالمي وأمن الإقليم.

وطمأن عضو مجلس النواب. المواطنين بشأن الوضع الداخلي، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لضمان الاستقرار، وعلى رأسها تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والوقود، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأخير.

وأضاف نائب الاسكندرية. أن الدولة تمتلك مخزونًا كافيًا من السلع يغطي الاحتياجات المحلية لعدة أشهر، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، مشيرًا إلى أن لجنة الأزمات التي شكلها رئيس الوزراء تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات وتقييم الأوضاع أولاً بأول.

ودعا النائب الصافي عبد العال، جموع المواطنين إلى التحلي بالوعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددًا على أهمية ترشيد استهلاك الموارد، خاصة الكهرباء، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن الشعب المصري دائمًا ما يثبت وعيه ووقوفه إلى جانب دولته في الأوقات الصعبة.

واختم النائب بيانه بالإعراب عن ثقته الكاملة في قدرة الدولة المصرية على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، بفضل قيادتها الرشيدة ومؤسساتها القوية، متمنيًا أن يعود الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت ممكن.