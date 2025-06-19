قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط تفاحة الساحل| راقصة تشعل السوشيال ميديا بفيديوهات جريئة.. القصة الكاملة
ضريبة مشاهدة سقوط الصواريخ| صورة فاتورة مطعم لبناني تصدم رواد السوشيال ميديا
المستشار الألماني يطالب نتنياهو بالاعتدال بشأن الحرب ضد إيران
موجة جديدة من الهجمات الإيرانية على أهداف عسكرية إسرائيلية بـ 100 طائرة مسيرة
الحرس الثوري الإيراني يكشف معلومات عن "الموجة 14"..ويتوعد إسرائـ.يل بضربة جديدة
طهران: مدير الطاقة الذرية حوّل الوكالة إلى شريك في الحرب ضد إيران
الخارجية الكندية: ندرس إجلاء رعايانا في إسرائيل والضفة الغربية وإيران
900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟
موجوعين بالكرامة | محمود عامر يوجه رسالة مؤثرة لصنّاع الدراما
مفاعلات تحت الأرض وقرارات على الطاولة | هل تقترب أمريكا من ضربة نوعية لإيران؟ خبير يوضح
الحرس الثوري الإيراني: الهجمات المركزة على أهداف عسكرية إسرائيلية ستزيد تدريجيا
أمين الفتوى يوضح حكم حفظ الأجنة المجمدة واستخدامها شرعا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر تتحرك بقوة دبلوماسية لوقف الحرب.. والاحتياطي من السلع آمن

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تتحرك على أعلى المستويات لاحتواء التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الموقف المصري ثابت في رفض توسيع دائرة الحرب في المنطقة، والدعوة المستمرة للحلول السلمية حفاظًا على أمن واستقرار الشعوب.

وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها المكثفة مع قادة العالم، من أجل دفع الأطراف المعنية إلى وقف العمليات العسكرية، وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، سيكون لها تأثير كارثي على الجميع، بما في ذلك الاقتصاد العالمي وأمن الإقليم.

وطمأن عضو مجلس النواب. المواطنين بشأن الوضع الداخلي، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لضمان الاستقرار، وعلى رأسها تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والوقود، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأخير.

وأضاف نائب الاسكندرية.  أن الدولة تمتلك مخزونًا كافيًا من السلع يغطي الاحتياجات المحلية لعدة أشهر، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، مشيرًا إلى أن لجنة الأزمات التي شكلها رئيس الوزراء تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات وتقييم الأوضاع أولاً بأول.

ودعا النائب الصافي عبد العال، جموع المواطنين إلى التحلي بالوعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددًا على أهمية ترشيد استهلاك الموارد، خاصة الكهرباء، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن الشعب المصري دائمًا ما يثبت وعيه ووقوفه إلى جانب دولته في الأوقات الصعبة.

واختم النائب بيانه بالإعراب عن ثقته الكاملة في قدرة الدولة المصرية على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، بفضل قيادتها الرشيدة ومؤسساتها القوية، متمنيًا أن يعود الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت ممكن.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب الصافي عبد العال المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

الشيخ عويضة عثمان

هل الصلاة بسرعة باطلة؟ .. دار الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

رئيس جامعة كفر الشيخ

تعاون بين جامعة كفر الشيخ وفلوريدا الأمريكية لاستحداث أصناف من الفراولة والتوت

قطع المياه

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يلتقي بالأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

بالصور

«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

فيديو

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد