من 26% إلى 77% .. أحمد موسى يكشف طفرة الصرف الصحي بقرى الغربية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القرى المصرية عانت لسنوات من نقص الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، مشيرًا إلى أن غياب الاهتمام بالقرى دفع عددًا من سكانها إلى الانتقال للمدن، بينما توجه أهالي الصعيد إلى القاهرة بحثًا عن حياة أفضل وخدمات أساسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «كل القرى المصرية كان عندها أزمة في الصرف الصحي، وكل القرى المصرية محصلش فيها اهتمام كبير، اتسابت سنوات لأسباب كبيرة جدًا، وبالتالي كان أهل القرى يسيبوها ويروحوا المدينة، وأهل الصعيد يسيبوا البلد ويروحوا القاهرة».

وأضاف: «مكنش فيه مياه نظيفة في القرى، وأنا من قرية وبروحها. مشروع حياة كريمة، المرحلة الأولى، تكلفت ما تجاوز الـ450 مليار جنيه، وتم تنفيذ مشروعات في أكثر من 1450 قرية، يستفيد منها 20 مليون مواطن».

وتابع: «كانت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي في قرى محافظة الغربية تسجل 26%، والآن، ومع اكتمال المرحلة الأولى فقط من المبادرة، ارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 77%».



